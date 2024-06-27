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Тренер сборной Англии заявил, что поговорит с Беллингемом наедине

Тренер сборной Англии заявил, что поговорит с Беллингемом наедине
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что планирует поговорить наедине с полузащитником национальной команды Джудом Беллингемом после матча со Словенией на Евро-2024 (0:0). Об этом сообщает Daily Mail.

«Я передаем эти сообщения ему, а не буду размазывать их по газетам», — сказал Саутгейт в ответ на вопросы журналистов о Беллингеме.

20-летний Беллингем сыграл все три матча сборной Англии на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года в Германии. Полузащитник отметился забитым мячом в первой же игре на турнире, поразив ворота Сербии (1:0), однако в двух оставшихся встречах с Данией (1:1) и Словенией (0:0) футболист не забил и не отдал результативных передач.

Следующий матч у Англии пройдёт 30 июня. Стартовый свисток встречи со Словакией в 1/8 финала Евро-2024 прозвучит в 19:00 мск.

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