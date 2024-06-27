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Защитник «Зенита» Нино: РПЛ сильно отличается от чемпионата Бразилии, здесь другой футбол

Защитник «Зенита» Нино: РПЛ сильно отличается от чемпионата Бразилии, здесь другой футбол
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Бразильский защитник «Зенита» Нино высказался о своей адаптации в чемпионате России.

«Здесь футбол совершенно другой. РПЛ сильно отличается от чемпионата Бразилии. В то же время благодаря большому числу бразильцев в «Зените» мне намного проще. Языкового барьера практически нет, я понимаю каждый момент в игре и во время теоретических занятий. Помощник тренера Вильям де Оливейра очень помогает нам (легионерам) в этом. Всё это значительно облегчило мою жизнь в России», — приводит слова Нино интернет-портал O Dia.

Напомним, Нино стал игроком сине-бело-голубых прошлой зимой. За полгода он уже успел выиграть с «Зенитом» Российскую Премьер-Лигу и Кубок России. Для «Зенита» это шестое чемпионство в РПЛ подряд.

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