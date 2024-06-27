Мостовой: думал, сборная Португалии не проиграет, но мотивация Грузии была запредельной

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Грузия — Португалия. Сборная Грузии выиграла со счётом 2:0 и вышла в 1/8 финала турнира.

«Я думал, что Португалия поступит так же, как Испания — выпустили второй состав и всё равно обыграли албанцев. Плюс грузинам, что здорово забили первый гол в начале матча на контратаке — это вдохновило их, и мотивация была запредельной. По ходу игры я думал, что Португалия не проиграет. Грузины — молодцы! Мамардашвили снова провёл великолепный матч. Ещё хотел бы отметить Кочорашвили — он провёл отличный матч. Вся Грузия не спит и ещё долго не будет спать. Такой праздник для людей!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.