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Мостовой: думал, сборная Португалии не проиграет, но мотивация Грузии была запредельной

Мостовой: думал, сборная Португалии не проиграет, но мотивация Грузии была запредельной
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Грузия — Португалия. Сборная Грузии выиграла со счётом 2:0 и вышла в 1/8 финала турнира.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

«Я думал, что Португалия поступит так же, как Испания — выпустили второй состав и всё равно обыграли албанцев. Плюс грузинам, что здорово забили первый гол в начале матча на контратаке — это вдохновило их, и мотивация была запредельной. По ходу игры я думал, что Португалия не проиграет. Грузины — молодцы! Мамардашвили снова провёл великолепный матч. Ещё хотел бы отметить Кочорашвили — он провёл отличный матч. Вся Грузия не спит и ещё долго не будет спать. Такой праздник для людей!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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