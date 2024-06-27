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Магомед Адиев: хочется, чтобы Кадыров впервые за долгое время пришёл на матч «Ахмата»

Магомед Адиев: хочется, чтобы Кадыров впервые за долгое время пришёл на матч «Ахмата»
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев признался, что хочет увидеть на домашнем матче своей команды главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. По его мнению, именно зрительский спрос является показателем хорошей работы клуба.

«Хочется, чтобы глава республики Рамзан Кадыров впервые за долгое время тоже пришёл на футбол. Если добьёмся этого и полных трибун на «Ахмат Арене» ― значит, мы свою работу выполнили», — рассказал Магомед Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице. Команда Адиева набрала 35 очков в 30 сыгранных матчах. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».

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