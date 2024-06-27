«Факел» представил новую форму на сезон-2024/2025

Воронежский «Факел» в социальных сетях презентовал комплекты новой формы на сезон-2024/2025.

Фото: ФК «Факел»

Фото: ФК «Факел»

Сегодня, 27 июня, «Факел» проведёт первый контрольный матч на летних сборах. Соперником выступит «Ростов». Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Факел» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 32 очка после 30 игр и избежала переходных матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который набрал 57 очков за 30 матчей.

В 1-м туре предстоящего сезона Российской Премьер-Лиги воронежцы на выезде сыграют с московским «Динамо». Матчи 1-го тура чемпионата России сезона-2024/2025 пройдут в период с 19 по 22 июля.