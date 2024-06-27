Ломбертс: «Зенит» становится «Баварией» в России

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс сравнил сине-бело-голубых с мюнхенской «Баварией» и французским «ПСЖ».

«Зенит» становится такой «Баварией» в России, я надеюсь, что конкуренты будут, чтобы не было скучно. Но это великолепное достижение (шесть побед подряд в РПЛ. — Прим. «Чемпионата»), поздравляю. «Зенит» — один из больших клубов России, приятно смотреть, как клуб превращается в «Баварию» или в «ПСЖ» в России по таким победам», — приводит слова Ломбертса ТАСС.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые обыграли «Ростов» со счётом 2:1. В составе санкт-петербургского клуба голами отметились Густаво Мантуан и Артур. Единственный гол «Ростова» забил Роналдо.