Синицын: Козлов понимал, что не стоит гнаться за «Зенитом», нужно расти в «Краснодаре»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о новичке чёрно-зелёных, полузащитнике Даниле Козлове.

«Козлов — молодой перспективный футболист, у которого есть потенциал. Тот стиль, который проповедует «Краснодар», должен ему подойти. Вряд ли на первых порах Козлов будет игроком основного состава, но, если воспользуется шансами и отведённым временем, закрепится в старте. Это хороший трансфер.

Ответит только время, способен ли Козлов заменить Сперцяна, на которого есть спрос в Европе. Многое зависит от того, как Данила встроится в коллектив, как примет условия тренера и какую игру будет показывать. В случае ухода Сперцяна вполне возможно, что Козлов будет показывать такую же яркую игру. Но Данила сыграл только полсезона в РПЛ — ему нужно время для акклиматизации в коллективе и набора формы.

В «Краснодаре» у Козлова выше шансы получать больше игрового времени, чем в «Зените». В Питере завышенные ожидания от команды, а также более высокий подбор футболистов. Козлов понимал, что на данном этапе не стоит гнаться за «Зенитом», а нужно получать игровую практику и расти в «Краснодаре», где можно добиться большего», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.