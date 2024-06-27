Магомед Адиев: Садулаев ― второй после Кварацхелии из всех кавказских игроков

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высоко оценил футбольные навыки полузащитника Лечи Садулаева. По его словам, это самый талантливый молодой игрок в его тренерской карьере, а также второй по силе кавказский футболист после Хвичи Кварацхелии.

— Садулаев – самый талантливый игрок, которого вы тренировали?

— Из молодых ― да. Для меня привилегия, что он уроженец Чечни. Это добавляет драйва — тренировать такого игрока. Лечи при своём профессионализме может играть в топ-клубах РПЛ и клубах Европы. Из всех кавказских игроков Садулаев — второй после Хвичи, — рассказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

По итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» финишировал на 10-м месте, набрав в 30 матчах 35 очков.