«Химки» объявили о подписании Глушакова

Подмосковные «Химки» на своём официальном сайте объявили о подписании 37-летнего полузащитника Дениса Глушакова.

«С возвращением, Денис Борисович! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды», — написала пресс-служба подмосковного клуба.

Напомним, 37-летний Глушаков ранее играл за «Химки» в период с 2020 по 2022 год. За свою карьеру футболист защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом Глушакова был «Урарту» из чемпионата Армении. Денис становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На счету игрока более 300 матчей в РПЛ и 57 матчей в сборной России. Он был участником ЧМ-2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.