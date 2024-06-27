«Зенит» объявил о назначении Михаила Бирюкова советником председателя правления клуба

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о назначении экс-вратаря сине-бело-голубых Михаила Бирюкова советником председателя правления клуба.

Михаил Бирюков родился 7 мая 1958 года. С 1980 по 1991 год выступал за «Зенит». Бирюков признавался лучшим вратарём СССР в 1984 году, многие годы Михаил был капитаном «Зенита». После завершения профессиональной карьеры футболиста Бирюков вошёл в тренерский штаб петербуржцев. Среди его подопечных — Вячеслав Малафеев, Юрий Лодыгин и Михаил Кержаков.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые обыграли «Ростов» со счётом 2:1. В составе санкт-петербургского клуба голами отметились Густаво Мантуан и Артур. Единственный гол «Ростова» забил Роналдо.