В «Ахмате» сообщили, что ведут переговоры с Богосавацем о продлении контракта

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев подтвердил, что клуб ведёт переговоры с защитником Мирославом Богосавацем о продлении контракта.

«Мы действительно ведём переговоры по продлению контракта Богосаваца. Не могу сказать, насколько близки к договорённости, но всё будет хорошо», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее Metaratings сообщал, что «Ахмат» начал вести переговоры с Мирославом Богосавацем о продлении контракта. Действующий контракт футболиста с «Ахматом» рассчитан до июня 2025 года.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Мирослав Богосавац провёл 27 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на его счету пять игр и одна голевая передача в Фонбет Кубке России.