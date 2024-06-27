Адиев: смотрю Словению ― Данию на Евро, а ощущение, будто родственники играют

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев, ранее возглавлявший сборную Казахстана, высказался о чемпионате Европы — 2024.

— Поражение от Греции в стыках до сих пор сидит в душе?

— Вот идёт чемпионат Европы, я ни одной игры полностью не смотрел. Есть ощущение раны. Посещают мысли, что мог не в Новогорске быть, а в Германии со сборной играть. Особенно матч Словения — Дания меня задел. Смотрю составы, ощущение, что мои родственники играют, потому что мы эти команды вдоль и поперёк изучили, — рассказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, финальная часть Евро-2024 проходит в Германии. Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли».