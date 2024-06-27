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Магомед Адиев высказался об уровне российского футбола в период бана

Магомед Адиев высказался об уровне российского футбола в период бана
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказался об уровне российского футбола в период отстранения от международных матчей из-за политической ситуации в мире.

— В Казахстан вы уезжали в момент отстранения российского футбола. За время вашего отсутствия наш футбол стал хуже?
— Когда я был в Казахстане, было ощущение, что он в состоянии стагнации. Но сейчас скажу, что чемпионат у нас хорошего уровня. Да, не такое золотое время, как несколько лет назад, не такие сильные легионеры, но всё равно футболисты – высокого уровня. Большого роста нет, но и падения — тоже нет. РПЛ ― на хорошем уровне по европейским меркам, — рассказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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