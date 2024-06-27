В РФС рассказали, что в РПЛ могут появиться судьи из Саудовской Аравии, Беларуси и Китая

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, судьи из каких стран смогут получать назначения на матчи следующего сезона Российской Премьер-Лиги. Напомним, российские судьи уже получают назначения на матчи чемпионата Саудовской Аравии в рамках сотрудничества РФС и Аравийской футбольной федерации.

— Гипотетически арбитров из каких стран можно будет увидеть в РПЛ?

— Из тех, с кем у нас подписаны договора о двустороннем сотрудничестве. Не стремимся приглашать судей, чтобы они у нас просто заработали денег, в этом нет никакого интереса. Мы против такой практики. Мы именно за двустороннее сотрудничество: если оно есть, мы их с удовольствием приглашаем. В ином случае у нас есть свои судьи, которых мы сами будем развивать.

— Таких стран три — Саудовская Аравия, Беларусь и Китай?

— Пока три. Может быть, ещё добавим одну. Думаем. Количество нельзя увеличивать сильно, потому что это сложная логистика. Можно подписать 15 соглашений, но они не будут работать, потому что все скажут: «Дайте нам Карасёва». Мы должны будем всех уважить, но это не всегда возможно. Так что четыре взаимодействия — наш максимум, — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».