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Агент игрока «Сочи» Кравцова: есть предложения из РПЛ и Европы

Агент игрока «Сочи» Кравцова: есть предложения из РПЛ и Европы
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Андрей Талаев, агент футболиста «Сочи» Кирилла Кравцова, заявил, что по его клиенту есть предложения от российских и европейских клубов.

«Пока не хотел бы отвечать на вопрос, когда Кирилл перейдёт в новую команду. Есть предложения от европейских команд и клубов РПЛ», – приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Кирилл Кравцов является воспитанником «Зенита». За его трансфер в 2022 году «Сочи» заплатил € 835 тыс. В минувшем сезоне 22-летний опорный хавбек принял участие в 29 матчах «Сочи» в чемпионате и Кубке России. На счету Кравцова четыре забитых мяча. Контракт футболиста с его нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Краснодар» заинтересован в футболисте вылетевшего из РПЛ «Сочи» Кирилле Кравцове.

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