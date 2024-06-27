Барбоза: тренер Португалии боится заменить Роналду — на его месте должны играть другие

Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024.

«Всех пугает, что Роналду не забил в трёх матчах. Он начинает нервничать из-за этого, что плохо сказывается. У нас в команде есть другие таланты, игроки, которые могут играть на его позиции. Тренер пока не понимает, что есть другие, кто может забивать. Пока до него не дойдёт, у нас будут большие проблемы и неудачи. Команда не может зависеть от Роналду. Это провал, если так будет дальше. Тренер боится заменить Роналду. В матче с Грузией это было видно. Не было смысла, чтобы он продолжал играть. Тренер должен быть выпустить других, кто заслуживает играть на этом месте. Очень опасно, когда вся стратегия строится на одном игроке», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Роналду принял участие во всех матчах группового этапа Евро-2024. В трёх играх он отметился одной результативной передачей.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: