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«Мы немного удивлены». Тедеско — о свисте болельщиков в адрес Бельгии в матче с Украиной

«Мы немного удивлены». Тедеско — о свисте болельщиков в адрес Бельгии в матче с Украиной
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско отреагировал на ситуацию со свистом болельщиков сборной Бельгии в адрес своей национальной команды после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Украиной (0:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 0
Бельгия

«Конечно, мы немного удивлены этим.

Мы потерпели поражение в первом матче, а затем потрясающе сыграли во встрече с Румынией, а болельщики были по-настоящему счастливы. С Украиной была действительно тяжёлая игра, но посыл был ясен – мы хотим играть на победу.

Игроки старались изо всех сил. Мы могли бы забить больше в самом начале, но, если болельщики свистят, нам приходится с этим мириться», — приводит слова Тедеско ESPN.

Сборная Бельгии заняла в группе E второе место. Этот квартет стал первым в истории чемпионатов Европы, где все команды набрали одинаковое количество очков. Первым соперником в плей-офф для команды Тедеско станет сборная Франции, их встреча состоится 1 июля.

Из группы E вылетела сборная Украины. Румыния заняла первое место, Словакия стала третьей. Обе команды ждут своих соперников по 1/8 финала.

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