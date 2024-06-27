«Мы немного удивлены». Тедеско — о свисте болельщиков в адрес Бельгии в матче с Украиной

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско отреагировал на ситуацию со свистом болельщиков сборной Бельгии в адрес своей национальной команды после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Украиной (0:0).
«Конечно, мы немного удивлены этим.
Мы потерпели поражение в первом матче, а затем потрясающе сыграли во встрече с Румынией, а болельщики были по-настоящему счастливы. С Украиной была действительно тяжёлая игра, но посыл был ясен – мы хотим играть на победу.
Игроки старались изо всех сил. Мы могли бы забить больше в самом начале, но, если болельщики свистят, нам приходится с этим мириться», — приводит слова Тедеско ESPN.
Сборная Бельгии заняла в группе E второе место. Этот квартет стал первым в истории чемпионатов Европы, где все команды набрали одинаковое количество очков. Первым соперником в плей-офф для команды Тедеско станет сборная Франции, их встреча состоится 1 июля.
Из группы E вылетела сборная Украины. Румыния заняла первое место, Словакия стала третьей. Обе команды ждут своих соперников по 1/8 финала.
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