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Мамардашвили — лучший игрок в группе Евро-2024 с Португалией и Турцией по версии WhoScored

Мамардашвили — лучший игрок в группе Евро-2024 с Португалией и Турцией по версии WhoScored
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Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили признан лучшим игроком в квартете F по итогам группового этапа Евро-2024 по версии авторитетного статистического портала WhoScored. Напомним, вместе с Грузией в группе F выступали сборные Португалии, Чехии и Турции.

23-летний вратарь получил оценку 7,75. На второй строчке расположился крайний нападающий португальской национальной команды Бернарду Силва (7,46). Замыкает тройку нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе с оценкой 7,42.

Напомним, Мамардашвили стал лучшим вратарём группового этапа чемпионата Европы — 2024 по количеству сейвов. За три матча грузинский голкипер совершил 21 спасение. В этих играх Мамардашвили пропустил четыре гола.

Календарь матчей Евро-2024
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