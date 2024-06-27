«Он заслужил, чтобы мы восхищались им». Лучший бомбардир Испании Вилья высказался о Морате

Лучший бомбардир в истории сборной Испании Давид Вилья высказался о своём отношении к тому, что нападающий национальной команды Альваро Мората может побить его рекорд.

«Меня Мората убеждает в своих качествах с тех пор, как он стал футболистом. За всё, что им сделано, он заслужил, чтобы мы восхищались им», — приводит слова Вильи интернет-издание Mundo Deportivo.

На данный момент Альваро Мората занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборной Испании с 36 мячами в 76 матчах. Больше него забили за национальную команду только три футболиста — Фернандо Торрес (38 голов в 110 матчах), Рауль (44 гола в 102 матчах) и Давид Вилья (59 голов в 98 матчах).

Первые матчи состоятся 29 июня. Последние — 2 июля. 5 и 6 июля состоятся игры четвертьфинала, 9 и 10 июля — полуфинала. Решающий матч пройдёт 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. Сборная Испании вышла в плей-офф турнира, где сыграет с командой Грузии.