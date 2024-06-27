Зарема Салихова отреагировала на расторжение контракта «Спартака» с Классеном

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об уходе из московской команды крайнего защитника Леона Классена.

«Как все клубные блогеры дружненько накинулись на Классена! Поясню: при Луке Каттани молодёжка «ПСЖ» впервые за восемь лет стала чемпионом, а в прошлом сезоне – вторыми. Лука выполнил все поставленные цели, задачи и KPI и просто устал, потому что работал 24/7 без выходных и отпусков. Блогерам лучше задаться вопросом: а чего достиг Эшуорт, где фото с кубками, трофеями? Или, может, он работал на благо европейского топ-клуба?

При этом Каттани продал Ломовицкого, продал Кофрие с выручкой плюс € 1 млн, Хендрикса отдал в аренду, до этого Мележиков даже Кокорина умудрился в Италию продать. А Классена новые менеджеры не могут отдать в аренду? Ведь ввели же новую должность: «менеджер по арендам». Сколько ещё клубов в РПЛ есть с такой должностью? И чем занят спортивный директор, если у него кругом субподрядчики», – приводит слова Салиховой Metaratings.

27 июня стало известно, что защитник Леон Классен покинул московский «Спартак». Клуб и футболист расторгли контракт по соглашению сторон.

Напомним, Леон Классен провёл за «Спартак» 32 матча, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Он стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны. 24-летний россиянин перешёл в команду в январе 2022 года из «Тироля». Контракт Классена с красно-белыми был рассчитан до 30 июня 2025 года.

В сезоне-2023/2024 «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит».