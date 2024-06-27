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Хомуха: Жемалетдинов хорошо адаптирован к российским реалиям, он усилит ЦСКА

Хомуха: Жемалетдинов хорошо адаптирован к российским реалиям, он усилит ЦСКА
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможном переходе полузащитника Рифата Жемалетдинова в стан армейцев.

«Конечно, же благодаря Жемалетдинову усилится внутрикомандная конкуренция ЦСКА. Рифат — это опытный футболист, который хорошо адаптирован к российским реалиям, поэтому это хорошее усиление.

Что касается совместной работы Николича и Жемалетдинова в «Локомотиве», то доверие тренера всегда окрыляет футболистов. А в случае, когда он оказался не востребован в своём клубе, то, конечно, это придаст мотивации», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения срока контракта. «Чемпионат» сообщал, что полузащитник успешно прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.

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