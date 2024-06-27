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«Это будет большой вызов». Тренер Швейцарии Якин высказался об Италии перед матчем на Евро

«Это будет большой вызов». Тренер Швейцарии Якин высказался об Италии перед матчем на Евро
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о национальной команде Италии перед очным матчем в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Италии отличный чемпионат, который мне очень нравится с точки зрения стратегии и тактики. В их национальной команде отличные игроки, это будет большой вызов. Мы смотрим на самих себя, но, конечно, мы также должны сосредоточиться на сопернике, в зависимости от того, в чём заключаются его сильные и слабые стороны. У них есть много разных вариантов для игры, что делает их опасными. Но они также будут думать и о нас. Мы в хорошей форме и непредсказуемы, поэтому постараемся извлечь что-то из этой игры», — приводит слова Якина интернет-издание Football Italia.

Швейцария начала своё выступление на Евро-2024 с игр в группе А. После трёх сыгранных туров Швейцария заняла второе место. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Первое место заняла заняла сборная Германии, набрав семь очков.

Италия стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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