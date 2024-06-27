Кварацхелия прервал забег в честь выхода Грузии в плей-офф Евро, чтобы пожать руку Роналду

Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия после победы в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Португалией (2:0) прервал радостный забег для того, чтобы пожать руку нападающему португальской национальной команды Криштиану Роналду.

Фото: Скриншот из трансляции UEFA TV

Фото: Скриншот из трансляции UEFA TV

Фото: Скриншот из трансляции UEFA TV

Напомним, Кварацхелия вышел на игру с Португалией в стартовом составе, однако был заменён на 81-й минуте встречи. После чего ждал окончания матча на бровке в специальной манишке. Роналду был заменён на 66-й минуте игры. Кварацхелия отметился голом на второй минуте противостояния.

На стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Грузии сыграет с испанской национальной командой. В свою очередь, сборная Португалии встретится со Словенией.

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