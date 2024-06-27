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Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 28 июня

В пятницу, 21 июня, стартовал Кубок Америки 2024 года. Турнир проходит в 14 городах Соединённых Штатов Америки. В нынешнем розыгрыше Копы-2024 принимают участие 16 команд, которые поделены на четыре группы. В матче открытия сборная Аргентины обыграла Канаду со счётом 2:0. В ночь на 28 июня по московскому времени состоятся два матча.

Расписание Кубка Америки на 28 июня (время — московское):

1:00. Группа C. Панама — США;

4:00. Группа C. Уругвай — Боливия.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.

Трансляция матча Уругвай — Боливия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.