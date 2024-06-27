В «Химках» рассказали, ведёт ли клуб переговоры с Артёмом Дзюбой

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил на вопрос о том, ведёт ли подмосковная команда переговоры с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Работа пока идёт над трансферами, наш спортивный блок работает. Как будет какое-то решение по новым игрокам, мы сообщим. Ведутся ли переговоры с Артёмом Дзюбой? Пока в списке кандидатов на приобретение его фамилии нет», – приводит слова Оленева ТАСС.

Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.