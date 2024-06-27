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Видео: игроки сборной Австрии бурно отпраздновали выход в плей-офф Евро-2024

Видео: игроки сборной Австрии бурно отпраздновали выход в плей-офф Евро-2024
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Футболисты сборной Австрии эмоционально отпраздновали выход в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, находясь в автобусе национальной команды.

Игроки сборной Австрии празднуют выход в плей-офф Евро-2024:

Напомним, австрийская национальная команда выступала в квартете D с Францией, Нидерландами и Польшей. По итогам группового этапа сборная Австрии набрала шесть очков и заняла первое место. В 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 подопечные Ральфа Рангника встретятся с Турцией. Эта игра состоится 2 июля. Матч пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион».

Сборная Франции в 1/8 финала данного соревнования сыграет с Бельгией (1 июля), а нидерландская национальная команда встретится с Румынией (2 июля).

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