Иван Таранов: Козлова сравнивают с Неймаром — Данила усилит «Краснодар»

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов высказался о переходе 19-летнего полузащитника Данилы Козлова из «Балтики» в «Краснодар».

«Я думаю, что Козлов усилит «Краснодар», где созданы все условия, которые пойдут ему на пользу. Он очень хорошо себя проявил в этом сезоне, и его даже сравнивали с Неймаром. Козлов — это уверенный в себе парень, который смело идёт в дриблинг, а для нашего чемпионата это большая редкость. Уверен, что он должен неплохо вписаться в тот футбол, который проповедует «Краснодар».

Козлов сам сделал выбор между «Краснодаром» и «Зенитом», но это не умаляет заслуг руководства «быков». Данила хочет проводить больше игрового времени в клубе, где молодым игрокам дают проявлять и показывать себя. «Зенит» же делает ставку на легионеров, несмотря на трансферную политику команды этим летом», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.