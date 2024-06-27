Самедов оценил шансы Грузии в матче 1/8 финала Евро-2024 с Испанией

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов поделился мнением о шансах сборной Грузии в матче с Испанией в 1/8 финала Евро-2024.

«Шансы Грузии в матче с Испанией? В футболе произойти может всё что угодно, на старте игры счёт всегда 0:0. Но для меня испанцы видятся более сбалансированными и дисциплинированными. Речи о какой-либо недооценке у них, думаю, идти не может. Испания понимает, кто против них будет играть — команда, которая обыграла Португалию. Думаю Грузии будет очень тяжело. Мне кажется, что испанцы уверенно пройдут дальше. Но грузины уже большие молодцы», — приводит слова Самедова Legalbet.

Напомним, накануне, 26 июня, сборная Грузии обыграла Португалию в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024. Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой грузин со счётом 2:0. Таким образом, сборная Грузии заняла третье место в группе F, набрав четыре очка, и вышла в плей-офф. В 1/8 финала Евро-2024 команда Вилли Саньоля встретится с Испанией. Матч состоится 30 июня.