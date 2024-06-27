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Игрок «Ювентуса» Мойзе Кин перейдет в «Фиорентину» — Фабрицио Романо

Игрок «Ювентуса» Мойзе Кин перейдет в «Фиорентину» — Фабрицио Романо
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24-летний нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин станет игроком «Фиорентины», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, итальянец подпишет долгосрочный контракт с «фиалками». Сообщается, что игрок будет стоить «Фиорентине» € 13 млн, но при выполнении дополнительных условий стоимость может вырасти до € 18 млн.

Кин является воспитанником «Ювентуса», где прошёл путь от академии до основной команды. В минувшем сезоне полузащитник провёл за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

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