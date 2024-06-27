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Хомуха: в матче с Португалией сборной Грузии воздалось за старания

Хомуха: в матче с Португалией сборной Грузии воздалось за старания
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии (2:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

«Рад, что сборная Грузии обыграла Португалию и вышла в плей-офф Евро. Но у португальцев не было мотивации в этом матче, потому что они решили поставленную задачу. Однако нельзя умолять достоинства того, как играла сборная Грузии. Грузины играли с душой, организованно и с полной самоотдачей, поэтому им воздалось за их старания.

В данном матче Кварацхелия обыграл Роналду. А с точки зрения личностных успехов их трудно сравнивать. Хвичи необходимо пройти большой путь и продолжать работать», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица Евро-2024
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