Агент Джикии: сомневаюсь, что он продолжит карьеру в России

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о том, где игрок продолжит свою карьеру.

«Сомневаюсь, что Георгий Джикия продолжит карьеру в России. Больше вероятность, что он будет играть за границей. Турция? Придёт время — мы всё расскажем», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Напомним, 18 мая красно-белые объявили, что приняли решение не продлевать контракт с 30-летним защитником, заканчивающийся этим летом. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.