ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Боливия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Джикии: сомневаюсь, что он продолжит карьеру в России

Агент Джикии: сомневаюсь, что он продолжит карьеру в России
Комментарии

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о том, где игрок продолжит свою карьеру.

«Сомневаюсь, что Георгий Джикия продолжит карьеру в России. Больше вероятность, что он будет играть за границей. Турция? Придёт время — мы всё расскажем», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Напомним, 18 мая красно-белые объявили, что приняли решение не продлевать контракт с 30-летним защитником, заканчивающийся этим летом. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.

Материалы по теме
Спортдиректор «Спартака» Амарал объяснил решение расстаться с Георгием Джикией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android