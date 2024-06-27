«Бавария» продлила контракты с защитником Станишичем

Мюнхенская «Бавария» продлила соглашение с защитником Йосипом Станишичем. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Германии.

Предыдущий контракт Станишича с «Баварией» был рассчитан до лета 2026 года. Новое соглашение между сторонами будет действовать до июня 2029 года.

Станишич находится в системе «Баварии» с 2017 года. В минувшем сезоне защитник выступал за «Байер» на правах аренды. Он провел 38 матчей во всех турнирах за немецкий клуб, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Также Станишич сыграл два матча за сборную Хорватии на чемпионате Европы по футболу, который в эти дни проходит в Германии. Он не отметился результативными действиями.

Напомним, ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.