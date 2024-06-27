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Лунин — худший вратарь группового этапа Евро-2024 по версии WhoScored

Лунин — худший вратарь группового этапа Евро-2024 по версии WhoScored
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Вратарь сборной Украины Андрей Лунин стал худшим голкипером группового этапа чемпионата Европы — 2024 по версии авторитетного аналитического портала WhoScored. Футболист получил рейтинг 3,80.

На втором месте расположился вратарь сборной Турции Алтай Байындыр (5,42). Замыкает тройку худших вратарей группового этапа Евро-2024 голкипер польской национальной команды Войцех Щенсны (6,14).

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 Лунин принял участие в одном матче. 25-летний голкипер сыграл во встрече 1-го тура с Румынией. В том противостоянии Лунин пропустил три гола. В следующих двух матчах группового этапа данного соревнования Лунин оставался на скамейке запасных.

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