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Таранов: Жемалетдинов — талантливый игрок, но его карьера складывается волнообразно

Таранов: Жемалетдинов — талантливый игрок, но его карьера складывается волнообразно
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Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов высказался о возможном переходе бывшего игрока «Локомотива» Рифата Жемалетдинова в армейский клуб.

«Судя по последним интервью руководства ЦСКА, клуб делает акцент не на количестве, а на качестве футболистов. Команда планирует делать точечные приобретения. Но сложно сказать, насколько Жемалетдинов — это точечное приобретение. Ведь его карьера складывается волнообразно: то хорошо, то его не видно. Но, на мой взгляд, Рифат — талантливый игрок, который ещё не раскрылся на 100%.

Что касается совместной работы Николича и Жемалетдинова в «Локомотиве», то это большой плюс для игрока и тренера, когда вы друг друга знаете и сложились предварительные отношения», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения срока контракта. «Чемпионат» сообщал, что полузащитник успешно прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.

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