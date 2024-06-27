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Сборная Албании получила третий штраф за поведение фанатов во время матчей Евро-2024

Сборная Албании получила третий штраф за поведение фанатов во время матчей Евро-2024
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Комиссия УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам приняла решение оштрафовать Федерацию футбола Албании (FSHF) на сумму € 86 500 за поведение болельщиков её национальной команды во время матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Испанией (0:1). Об этом сообщает CNA.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Ф. Торрес – 13'    

Подчёркивается, FSHF была оштрафована за то, что некоторые болельщики сборной Албании бросали предметы на игровое поле, распространяли недопустимые сообщения, зажигали файеры. Кроме того, один из её фанатов выбежал на поле во время игры.

Этот штраф стал третьим для сборной Албании на Евро-2024. Ранее УЕФА оштрафовал FSHF на € 37 375 за поведение фанатов в матче 1-го тура группового этапа с Италией и на € 47 500 по итогам игры 2-го тура с Хорватией.

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