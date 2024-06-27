Экс-игрок «Зенита» Родич высказался о вылете сборной Сербии после группового этапа на Евро

Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич, ранее выступавший за «Зенит», высказался о вылете сборной Сербии на групповом этапе чемпионата Европы в Германии.

«Сербия плохо сыграла на Евро, не было хорошей тактики. Игрокам было непонятно, что нужно делать, из-за чего и был плохой результат. Думаю, что Сербии стоит поменять главного тренера, потому что на чемпионате мира — 2022 Стойкович набрал одно очко, а сейчас было всего два очка. Для такого турнира это мало.

Из хорошего выделю матч с Англией. Но все думали, что Англия будет на хорошем уровне, однако её игроки могли устать перед Евро. Многие боролись за трофеи в своих чемпионатах и Лиге чемпионов. Хорошим на Евро был только второй тайм с Англией, а в остальном — очень плохо», — приводит слова Родича Metaratings.

Напомним, во вторник, 25 июня, сборная Сербии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024, сыграв с Данией. Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье. Матч закончился со счётом 0:0. Таким образом, Сербия заняла последнее место в группе C.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.