Евгений Алдонин: Жемалетдинов усилит ЦСКА, при Николиче у него есть шанс

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о переходе хавбека Рифата Жемалетдинова в стан красно-синих. Ранее 27-летний футболист выступал в составе «Локомотива».

«Посмотрим, как себя проявит Жемалетдинов в ЦСКА. Николич знает Рифата, поэтому у него есть шанс себя проявить на поле, всё в его руках. Думаю, Жемалетдинов усилит ЦСКА, он опытный футболист. Рифату только 27 лет, это хороший возраст», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Напомним, Жемалетдинов работал в «Локомотиве» с Николичем, который возглавлял железнодорожников с 2020 по 2021 год. В начале июня 2024 года сербский специалист был назначен на пост главного тренера ЦСКА.

В минувшем сезоне Жемалетдинов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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