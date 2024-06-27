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Йосип Станишич высказался о продлении контракта с «Баварией»

Йосип Станишич высказался о продлении контракта с «Баварией»
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Защитник Йосип Станишич прокомментировал продление контракта с мюнхенской «Баварией».

«Рад, что подписал новый контракт с «Баварией». Болею за этот клуб, сколько себя помню. Благодарен «Байеру», потому что многому научился там – в футболе и за пределами поля – я смог сыграть много матчей, показать себя и войти в ритм.

Я обрёл уверенность и думаю, что вернусь лучшим игроком. Мои цели ясны: хочу отдать все силы за «Баварию» и выиграть как можно больше титулов. Приятно вернуться домой», – приводит слова Станишича Bayern & Germany.

27 июня стало известно, что «Бавария» продлила контракт со Станишичем до 2029 года. Предыдущий трудовой договор защитника с мюнхенской командой был рассчитан до лета 2026 года. Минувший сезон Йосип провёл в «Байере» на правах аренды.

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