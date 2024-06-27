Деметрадзе: сборная Грузии в ударе — Испании будет нелегко в 1/8 финала Евро

Бывший грузинский футболист Георгий Деметрадзе отреагировал на выход сборной Грузии в 1/8 финала Евро-2024.

«Эмоции сейчас непередаваемые: сборная Грузии первый раз в истории вышла на чемпионат Европы, вышла в плей-офф, обыграв одну из лучших команд мира – Португалию с Роналду в составе. Люди радовались по всей Грузии, в Германии, пели, танцевали и веселились.

Впереди сборная Испании, но сборной Грузии уже нечего терять, команда на кураже. Если сборную Португалии победили, то и с испанцами можно играть. Предстоит хороший бой, легко Испании не будет. Грузия в ударе», – сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, накануне, 26 июня, сборная Грузии обыграла Португалию в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024. Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой грузин со счётом 2:0. Таким образом, сборная Грузии заняла третье место в группе F, набрав четыре очка, и вышла в плей-офф. В 1/8 финала Евро-2024 команда Вилли Саньоля встретится с Испанией. Матч состоится 30 июня.