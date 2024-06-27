«Я был удивлён». Гашек — об удалении игрока сборной Чехии на 20-й минуте матча с Турцией

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек высказался о судействе в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Турцией (1:2), в котором полузащитник чешской национальной команды Антонин Барак получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля на 20-й минуте встречи.

«Я был удивлён. Никогда не видел ничего подобного. Но не будем винить в этом судью. Мы проиграли, а до этого потеряли очки с Грузией. Болельщики были фантастическими, атмосфера была прекрасной», — приводит слова Гашека eFotbal.

Напомним, на 11-й минуте матча Барак получил предупреждение за то, что схватил руками на чужой половине поля защитника Ферди Кадыоглу. На 20-й минуте чешский футболист ударил по ногам Салиха Озджана в центре поля, за что был удалён.

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