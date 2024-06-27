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«Я был удивлён». Гашек — об удалении игрока сборной Чехии на 20-й минуте матча с Турцией

«Я был удивлён». Гашек — об удалении игрока сборной Чехии на 20-й минуте матча с Турцией
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Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек высказался о судействе в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Турцией (1:2), в котором полузащитник чешской национальной команды Антонин Барак получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля на 20-й минуте встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Чалханоглу – 51'     1:1 Соучек – 66'     1:2 Тосун – 90+4'    
Удаления: Барак – 20', Хоры – 90+8' / нет

«Я был удивлён. Никогда не видел ничего подобного. Но не будем винить в этом судью. Мы проиграли, а до этого потеряли очки с Грузией. Болельщики были фантастическими, атмосфера была прекрасной», — приводит слова Гашека eFotbal.

Напомним, на 11-й минуте матча Барак получил предупреждение за то, что схватил руками на чужой половине поля защитника Ферди Кадыоглу. На 20-й минуте чешский футболист ударил по ногам Салиха Озджана в центре поля, за что был удалён.

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