«Это вина Пепа!» Уэйн Руни иронично высказался по поводу тенденций в современном футболе

Главный тренер «Плимут Аргайл» и экс-игрок сборной Англии Уэйн Руни высказался по поводу тенденций в современном футболе.

«Я думаю, что игра стала намного более позиционной, в ней стало больше попыток забить идеальный гол. Я думаю, это вина Пепа! Он привнёс это в игру. Сам он справился с этим, а вот все остальные, похоже, с трудом создают реальные моменты», — приводит слова Руни интернет-издание Daily Mail.

Напомним, первым клубом Гвардиолы в 2008 году стала «Барселона», с которой он в первом же сезоне выиграл требл. Испанский специалист был назначен на должность главного тренера «Манчестер Сити» в 2016 году. За этот период под его руководством «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Также Гвардиола тренировал «Баварию» с 2013 по 2016 год.