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«Реал» активировал опцию выкупа прав на нападающего Хоселу у «Эспаньола»

«Реал» активировал опцию выкупа прав на нападающего Хоселу у «Эспаньола»
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Мадридский «Реал» активировал опцию выкупа прав на форварда сборной Испании Хоселу у «Эспаньола». Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Хоселу перешёл в «Реал» из «Эспаньола» в июле 2023 года на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает нападающего в € 5 млн. В прошедшем сезоне Хоселу сыграл 49 матчей за мадридский клуб во всех официальных соревнованиях. Нападающий из Испании забил 17 мячей и отдал три голевые передачи.

Ранее СМИ сообщали, что сумма выкупа Хоселу составит € 1,5 млн.

Напомним, «Реал» в сезоне‑2023/2024 стал победителем Суперкубка и чемпионата Испании, а также выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

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