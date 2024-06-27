Денис Бояринцев: на ЧМ-2018 Россия выбила Испанию, Грузия тоже может это сделать

Бывший футболист сборной России Денис Бояринцев оценил шансы грузинской национальной команды победить Испанию в матче 1/8 финала Евро-2024, который состоится 30 июня.

«Сборная Грузии очень хорошо себя показала в матче с Португалией. Она может конкурировать с ведущими национальными командами. Очень грамотно выстроили игру, действовали самоотверженно. Грузия — цельная команда, все друг за друга отрабатывали. Они уже показали достойный результат. В плей-офф Грузия может преподнести сюрприз. На чемпионате мира в 2018 году Россия выбила Испанию. Грузия тоже может это сделать», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Напомним, сборная Грузии набрала четыре очка и заняла третье место в квартете F. На групповом этапе грузинская национальная команда уступила Турции (3:1), сыграла вничью с Чехией (1:1) и одержала победу в матче с Португалией (2:0).

Испанская национальная команда заработала девять очков и расположилась на первой строчке в квартет В. На групповом этапе «Фурия Роха» выиграла у сборных Италии, Хорватии и Албании.

В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024: