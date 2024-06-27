Глушаков: если не получится в «Химках», в любом случае буду при команде — делиться опытом

Российский полузащитник Денис Глушаков прокомментировал своё возвращение в «Химки».

«Других вариантов продолжения карьеры не было. И я не искал. Я говорил, что приоритет — Москва, больше никуда не поехал бы. Встретились с Туфаном Садыговым — пообщались и быстро пришли к решению.

Если буду конкурентоспособен и в форме, конечно, буду приносить пользу команде на поле. А если что-то не получится, то в любом случае буду при команде — делиться своим опытом с молодыми ребятами. Это амбициозная команда с хорошим подбором футболистов. Буду помогать команде и клубу», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 37-летний Глушаков ранее играл за «Химки» в период с 2020 по 2022 год.