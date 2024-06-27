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В США футбольное поле провалилось под землю, образовав 30-метровую воронку

В США футбольное поле провалилось под землю, образовав 30-метровую воронку
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В штате США Иллинойс внезапно под землю провалилось футбольное поле, после чего образовалась 30-метровая воронка. Как подчёркивают местные СМИ, причиной провала грунта могло стать обрушение местной шахты, находящейся под стадионом.

В момент обвала футбольного поля на стадионе не было людей. Пострадали только покрытие и мачта освещения, рухнувшие в воронку.

Напомним, США стали одной из трёх стран, которые проведут чемпионат мира 2026 года. Игры турнира примут стадионы, находящиеся в Нью-Йорке, Хьюстоне, Далласе, Лос-Анджелесе, Сиэтле и других городах. Кроме США, чемпионат мира 2026 года также примут Канада и Мексика. Само соревнование пройдёт с 11 июня по 19 июля.

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