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Таранов: Португалия ничего не показала — сам бог велел, чтобы сборная Грузии победила

Таранов: Португалия ничего не показала — сам бог велел, чтобы сборная Грузии победила
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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 Грузия — Португалия (2:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

«Конечно, не было ожидаемо, что сборная Грузии уверенно обыграет Португалию и выйдет в плей-офф Евро. Нужно отдать должное грузинам, которые выдали потрясающий матч по концентрации и игре в обороне. Но также нужно признать, что Португалия ничего не показала в этом матче. В головах футболистов, наверное, висело, что они выполнили задачу минимум, поэтому не было видно агрессии и комбинаций, которые они показывали в прошлых матчах.

Грузины же этим воспользовались. Уже на первых минутах убежали в хорошую контратаку, где Хвича показал своё мастерство. В прошлых матчах у Хвичи не получалось, а тут он проявил себя, особенно в индивидуальных действиях. Он здорово шёл в дриблинг, зарабатывая очень нужные штрафные. Поэтому сам бог велел, чтобы Грузия достигла того результат, за который она цеплялась», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица Евро-2024
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