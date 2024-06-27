Таранов: Португалия ничего не показала — сам бог велел, чтобы сборная Грузии победила

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 Грузия — Португалия (2:0).

«Конечно, не было ожидаемо, что сборная Грузии уверенно обыграет Португалию и выйдет в плей-офф Евро. Нужно отдать должное грузинам, которые выдали потрясающий матч по концентрации и игре в обороне. Но также нужно признать, что Португалия ничего не показала в этом матче. В головах футболистов, наверное, висело, что они выполнили задачу минимум, поэтому не было видно агрессии и комбинаций, которые они показывали в прошлых матчах.

Грузины же этим воспользовались. Уже на первых минутах убежали в хорошую контратаку, где Хвича показал своё мастерство. В прошлых матчах у Хвичи не получалось, а тут он проявил себя, особенно в индивидуальных действиях. Он здорово шёл в дриблинг, зарабатывая очень нужные штрафные. Поэтому сам бог велел, чтобы Грузия достигла того результат, за который она цеплялась», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024: