Дмитрий Селюк оценил трансфер Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о трансфере голкипера сборной России Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Безусловно, трансфер Сафонова в «Пари-Сен-Жермен» является наиболее значимым для российского футбола после трансфера Аршавина в «Арсенал». то, что он переехал в «ПСЖ» — супер. Для Сафонова перейти в большой клуб — это очень хорошо. Другой вопрос: будет ли он играть?

Мы видим, что, например Лунин в «Реале» сидит на скамейке запасных и ходит по арендам. А когда ему хотели продлить контракт, он уже отказался. Почему? Потому что в большинстве своём он сидит. Что касается Сафонова, будем надеяться, что у него будет практика, но я как-то сомневаюсь.

Второй момент — мало того, что конкурент Матвея Доннарумма выступает за сборную Италии, он более раскручен. Даже при равных возможностях всё равно играл бы Джанлуиджи.

Но «ПСЖ» — это очень богатый клуб. Для них € 20 млн туда, € 20 млн сюда ничего не значит. Завтра им понравится какой-нибудь ещё вратарь. Они и его купят за € 30 млн или за € 50 млн. Им всё равно, но это плохо для любого игрока и плохо непосредственно для самого Сафонова. С другой стороны, уйти из «ПСЖ» Матвей может во многие клубы. Это гораздо лучше и удобнее, чем из «Краснодара».

Есть плюсы. Есть минусы. Могу пожелать Матвею только удачи и чтобы, естественно, он постарался. У «ПСЖ» в чемпионате много проходных игр. Возможно, его будут ставить, потому, парижане по-любому будут чемпионами. Иногда он будет играть», — сказал Дмитрий Селюк в эфире международного спортивного радио «Движение».