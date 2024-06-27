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Митай вошёл в топ-10 игроков Евро-2024 по передачам между линиями, Кроос — лидер рейтинга

Левый защитник сборной Албании и московского «Локомотива» Марио Митай стал восьмым игроком на Евро-2024 по числу передач между линиями. 20-летний футболист совершил 37 подобных передач. Об этом информирует Opta Sports.

Согласно данным источника, после группового этапа чемпионата Европы — 2024 лидером по количеству передач между линиями стал центральный полузащитник немецкой национальной команды Тони Кроос (102). Ближайшим преследователем является правый защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо с показателем в 47 передач между линиями.

Напомним, Митай принял участие во всех трёх матчах группового этапа Евро-2024. В этих встречах албанский футболист не отметился результативными действиями.

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