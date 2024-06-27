Французский голкипер из Англии может усилить «Марсель» — Footmercato

24-летний вратарь «Лидс Юнайтед» Иллан Меслье может перейти в «Марсель», сообщает интернет-издание Footmercato.

По информации источника, новый главный тренер клуба Роберто Де Дзерби заинтересован в том, чтобы создать конкуренцию вратарю команды Пау Лопесу. Также сообщается, что итальянец запрашивает усиление на большинство позиций.

Напомним, 25 июня «Марсель» объявил о назначении Роберто Де Дзерби главным тренером клуба.

Иллан Меслье в прошедшем сезоне выступал в Чемпионшипе, во втором по силе английском дивизионе. В сезоне-2023/2024 на счету Меслье 49 матчей за «Лидс» во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.