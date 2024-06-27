Каманцев: в чемпионате Саудовской Аравии наши судьи подтверждают свой авторитет

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев поделился мнением о работе российских арбитров в чемпионате Саудовской Аравии в период отстранения от международных соревнований.

«Саудовская Аравия — это уже иностранный чемпионат со звездами, где работают не только наши, но и другие известные зарубежные арбитры.

Там трудно работать, потому что ты еще не подтвердил там свой авторитет. При этом есть конкуренция с арбитрами из других стран, но наших судей приглашают достаточно часто. Значит, они подтверждают авторитет. Для меня это очень значимо. Наше судейство востребовано на международном уровне», – приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

Напомним, с марта 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Соответственно арбитры из России также не получают назначения на международные матчи. В связи с этим лучшие российские судьи ездят работать в чемпионат Саудовской Аравии.