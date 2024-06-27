ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Боливия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каманцев: в чемпионате Саудовской Аравии наши судьи подтверждают свой авторитет

Каманцев: в чемпионате Саудовской Аравии наши судьи подтверждают свой авторитет
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев поделился мнением о работе российских арбитров в чемпионате Саудовской Аравии в период отстранения от международных соревнований.

«Саудовская Аравия — это уже иностранный чемпионат со звездами, где работают не только наши, но и другие известные зарубежные арбитры.

Там трудно работать, потому что ты еще не подтвердил там свой авторитет. При этом есть конкуренция с арбитрами из других стран, но наших судей приглашают достаточно часто. Значит, они подтверждают авторитет. Для меня это очень значимо. Наше судейство востребовано на международном уровне», – приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

Напомним, с марта 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Соответственно арбитры из России также не получают назначения на международные матчи. В связи с этим лучшие российские судьи ездят работать в чемпионат Саудовской Аравии.

Материалы по теме
Известные экс-арбитры ФИФА посетят судейские сборы в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android